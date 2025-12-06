ISSA DOUMBIA – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49