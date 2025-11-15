ISSA DOUMBIA – ESPACE MAYENNE Laval

ISSA DOUMBIA – ESPACE MAYENNE Laval samedi 15 novembre 2025.

ISSA DOUMBIA Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53