ISSA DOUMBIA – LE CEPAC SILO Marseille

ISSA DOUMBIA Début : 2026-05-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Je sais que c’est un peu rapide, mais… tu veux qu’on se rencontre ?Je préfère te prévenir : je parle beaucoup. Mais je vais te poser des questions sur toi aussi, je suis courtois ! T’inquiète si t’as des enfants tu peux venir avec eux, je serai sûrement avec mon père de toute façon.J’ai fait un petit film sur ma vie, je sais que c’est un peu intense pour un premier rendez-vous mais au moins tu sauras où tu mets les pieds. Sur la Lune, qui sait ?Bon écoute je vais pas te prendre tout ton temps. Faisons simple : le mieux c’est que je te laisse mon agenda, tu choisis une date, et moi je m’adapte. (J’ai une petite préférence pour une soirée, mais je suis pas tatillon si tu préfères l’aprem on peut s’arranger).

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13