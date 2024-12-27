Issa Doumbia Le Forum Le Mans

Issa Doumbia

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Monsieur Doumbia au Mans !!!

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

Placement libre assis.

RDV le jeudi 8 janvier 2026 à 20h30, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Monsieur Doumbia at Le Mans!!!

German :

Herr Doumbia in Le Mans!!!

Italiano :

Il signor Doumbia a Le Mans!

Espanol :

El Sr. Doumbia en Le Mans

L’événement Issa Doumbia Le Mans a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Le Mans