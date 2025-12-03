ISSA DOUMBIA – LE PALAIS D’AURON Bourges

ISSA DOUMBIA – LE PALAIS D’AURON Bourges mercredi 3 décembre 2025.

ISSA DOUMBIA Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18