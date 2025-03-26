ISSA DOUMBIA – L’HERMIONE Saint-Brieuc

ISSA DOUMBIA – L’HERMIONE Saint-Brieuc vendredi 9 janvier 2026.

ISSA DOUMBIA Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22