ISSA DOUMBIA – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mardi 24 février 2026.

ISSA DOUMBIA Début : 2026-02-24 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : ISSA DOUMBIADes histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63