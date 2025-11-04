ISSA DOUMBIA MONSIEUR DOUMBIA Carcassonne
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 36 – 36 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.
Durée 1h30.
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
From the funny and touching stories of his weight loss to the wildest twists and turns of his career, Issa Doumbia opens up about his successes, sorrows and loves for the first time in this film-spectacle that transcends the boundaries of traditional one-man-show.
Running time: 1h30.
German :
Von lustigen und rührenden Geschichten über seinen Gewichtsverlust bis hin zu den verrücktesten Abenteuern seiner Karriere: Issa Doumbia erzählt in diesem Filmspektakel, das die Grenzen der traditionellen One-Man-Show überschreitet, zum ersten Mal von seinen Erfolgen, seinem Kummer und seinen Lieben.
Dauer: 1,5 Stunden.
Italiano :
Dalle storie divertenti e commoventi della sua perdita di peso alle svolte più selvagge della sua carriera, Issa Doumbia racconta per la prima volta i suoi successi, i suoi dolori e i suoi amori in questo film-spettacolo che trascende i confini dei tradizionali one-man show.
Durata: 1h30.
Espanol :
Desde las historias divertidas y conmovedoras de su pérdida de peso hasta los giros más salvajes de su carrera, Issa Doumbia se abre por primera vez a sus éxitos, penas y amores en esta película-espectáculo que trasciende los límites de los espectáculos unipersonales tradicionales.
Duración: 1h30.
L’événement ISSA DOUMBIA MONSIEUR DOUMBIA Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne