Issa Doumbia : Monsieur Doumbia Cité des Congrès Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 20:30 – 22:00

Gratuit : non 43 € 43 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/issa-doumbia.html Tout public

One man show Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours, pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel. Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/issa-doumbia.html