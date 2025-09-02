Issa Doumbia – Monsieur Doumbia Le Pin Galant Mérignac

Issa Doumbia – Monsieur Doumbia Le Pin Galant Mérignac mercredi 1 avril 2026.

Issa Doumbia – Monsieur Doumbia Mercredi 1 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:30:00 – 2026-04-01T22:00:00

Fin : 2026-04-01T20:30:00 – 2026-04-01T22:00:00

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

« En devenant « Monsieur Doumbia », je suis enfin pris au sérieux ! » Comédien, humoriste, présentateurtélé, animateur radio, Issa Doumbia est avant tout un artiste libre. Inclassable, le quadragénaire offre des spectacles qui mêlent habilement stand-up et sketchs hilarants où il aborde des sujets du quotidien avec beaucoup de fraîcheur et d’énergie. Sa capacité à interagir avec le public crée une ambiance chaleureuse et conviviale, rendant chaque représentation unique.

Avec une carrière qui s’étend de la télévision au cinéma, Issa utilise son expérience pour enrichir ses performances scéniques, captivant ainsi des spectateurs de tous âges. Sa personnalité attachante et son humour accessible font de ses spectacles un moment incontournable pour une soirée de rire et de détente !

« J’aime l’idée qu’on peut rire tous ensemble, sans exclure personne. » ISSA DOUMBIA

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle. humour comédie

