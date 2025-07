Issa Doumbia Mutzig

Issa Doumbia Mutzig vendredi 26 septembre 2025.

Issa Doumbia

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

Issa Doumbia opens up about his successes, sorrows and loves for the first time in this film show that transcends the boundaries of the traditional one-man show.

German :

Issa Doumbia erzählt in diesem Filmspektakel, das die Grenzen der traditionellen One-Man-Show überschreitet, zum ersten Mal über seine Erfolge, sein Leid und seine Liebe.

Italiano :

Issa Doumbia racconta per la prima volta i suoi successi, i suoi dolori e i suoi amori in questo film spettacolo che supera i confini del tradizionale one-man show.

Espanol :

Issa Doumbia se abre por primera vez a sus éxitos, penas y amores en este espectáculo cinematográfico que trasciende los límites del tradicional unipersonal.

