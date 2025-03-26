ISSA DOUMBIA – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

ISSA DOUMBIA Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel



PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29