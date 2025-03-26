ISSA DOUMBIA – QUATTRO Gap

ISSA DOUMBIA Début : 2026-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Les billets restent valables sans échange, les clients le souhaitant pourront toutefois se faire rembourser auprès du réseau de leur achat.Nous les invitons à se rapprocher de leur point de vente pour connaître les modalités de remboursement.—Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05