ISSAC DELGADO & SU ORQUESTA LE METRONUM Toulouse

ISSAC DELGADO & SU ORQUESTA

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Icône incontournable de la musique cubaine moderne, Issac Delgado, surnommé El Chévere de la Salsa, débarque à Toulouse pour une soirée inoubliable !

Porté par une voix unique, une énergie débordante et des orchestrations riches mêlant salsa, timba, jazz et rythmes afro-cubains, Issac Delgado et son orchestre vous feront vibrer au cœur de la tradition musicale cubaine… avec une touche résolument contemporaine. 30 .

English :

An icon of modern Cuban music, Issac Delgado, known as El Chévere de la Salsa, comes to Toulouse for an unforgettable evening!

