ISSAC DELGADO & SU ORQUESTA LE METRONUM Toulouse vendredi 30 janvier 2026.
Début : 2026-01-30 20:00:00
Icône incontournable de la musique cubaine moderne, Issac Delgado, surnommé El Chévere de la Salsa, débarque à Toulouse pour une soirée inoubliable !
Porté par une voix unique, une énergie débordante et des orchestrations riches mêlant salsa, timba, jazz et rythmes afro-cubains, Issac Delgado et son orchestre vous feront vibrer au cœur de la tradition musicale cubaine… avec une touche résolument contemporaine. 30 .
An icon of modern Cuban music, Issac Delgado, known as El Chévere de la Salsa, comes to Toulouse for an unforgettable evening!
