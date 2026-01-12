Issue de Secours Salle La Pléiade Étaules

Issue de Secours

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

association Etaulaises, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Vous les avez adorés la saison précédente avec Polar Polar Alerte à Snowborg !

.

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You loved them last season with Polar Polar? Snowborg alert!

L’événement Issue de Secours Étaules a été mis à jour le 2026-01-12 par Mairie d’Etaules