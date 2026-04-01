Issue de Yoko Watase Place des patriotes Lannion
Issue de Yoko Watase Place des patriotes Lannion samedi 18 avril 2026.
Lannion
Issue de Yoko Watase
Place des patriotes Chapelle des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé tracer des lignes avec un pinceau. L’encre noire qui apaise l’esprit. Le papier doux qui reçoit tout. Le pinceau qui devient une partie de mon corps. Avec ces choses, simples et déjà belles, sont créés de nouveaux univers de lignes pour laisser la trace d’une pensée ou émotion qui s’écoule comme les nuages, comme l’eau. Les œuvres faites d’ego donnent un lieu de rencontres, un lieu d’échanges. J’aimerais alors continuer à faire.
Yoko Watase Artiste calligraphe plasticienne .
Place des patriotes Chapelle des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Issue de Yoko Watase Lannion a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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