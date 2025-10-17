Issunboshi ESPACE FAYOLLE Guéret

Issunboshi ESPACE FAYOLLE Guéret vendredi 17 octobre 2025.

Issunboshi

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Un Tom Pouce à Kyoto…

Issunboshi est un enfant qui ne grandit pas et reste aussi minuscule qu’à sa naissance malgré les années

qui passent. Il se sent trop différent des autres. Il est si petit qu’il a l’impression de n’être utile à personne. Il décide donc, au début des vacances d’été, de partir seul retrouver ses grands-parents à la grande ville de Kyoto. Il va devoir trouver en lui toutes les ressources qu’il possède pour découvrir la complexité et l’immensité du monde, affronter des dangers et lier des amitiés. Tout cela va l’aider à grandir.

À partir de 6 ans.

Résidence du 13 au 15 octobre 2025.

Mise en scène et co-écriture Marie Gambaro

Écriture, jeu et chant Emmanuelle Firdion

Collaboration technique Guy et Johan Laroche

Création du kamishibai Robert Bertrand

Illustrations Tess Pralus et Babé

Coproduction La Guérétoise de spectacle .

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

English : Issunboshi

German : Issunboshi

Italiano :

Espanol : Issunboshi

L’événement Issunboshi Guéret a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Grand Guéret