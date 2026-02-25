Istanti Sospesi par Antonio Haupala L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement

Istanti Sospesi par Antonio Haupala

Du 07/03 au 04/04/2026 tous les jours de 10h à 19h.

Fermé du Lundi au Mercredi. L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Antonio Haupala célèbre la puissance de l’instant paisible, trop souvent éclipsé par le tumulte du monde. Ses personnages incarnent la quiétude et l’introspection.

Antonio Haupala est né à Mantoue en 1956 d’une mère italienne et d’un père thaïlandais. Il passe son enfance à Bangkok et son adolescence à Indianapolis, puis revient en Italie et s’installe à Castel d’Ario, dans la campagne mantouane, où il réside et travaille encore aujourd’hui.

Son intérêt de longue date pour l’art l’a poussé à s’initier en autodidacte à la peinture à l’huile. Sa passion pour ce genre pictural l’a conduit à abandonner la profession juridique qu’il avait entre-temps embrassée pour se consacrer à plein temps à la peinture. Depuis 1997, il présente ses œuvres dans des galeries et des salons spécialisés en Italie. À l’étranger, il a exposé à New York, Salzbourg, Paris et Berlin.

Et pourquoi pas l’Estaque ?

Ses œuvres sont simples et poétiques, l’humain y occupe une place de choix, dans ses occupations quotidiennes, discret et tranquille. Le cadre fait partie intégrante de l’œuvre, pas seulement pour sa fonction décorative. Antonio y résume son sujet et le documente. L’œuvre ne va pas sans lui.

Le Pôle Chezanne

a le grand plaisir de proposer cette magnifique exposition dans ce joli quartier qui a déjà inspiré de nombreux artistes. Antonio nous apporte la poésie et la douceur de vivre à l’italienne.

Tous les Estaquéens, les Méditerranéens et les Italiens de Marseille et ses environs seront indubitablement sous le charme. .

L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 43 43 24 annemarie.lajard@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Antonio Haupala celebrates the power of the peaceful moment, too often eclipsed by the tumult of the world. His characters embody quietude and introspection.

L’événement Istanti Sospesi par Antonio Haupala Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille