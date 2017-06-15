Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne Annexe librairie Dialogues au SEW Morlaix
Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne Annexe librairie Dialogues au SEW Morlaix mercredi 25 mars 2026.
Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne
Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 16:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Lecture d’albums pour enfants à partir de 3 ans
16h30 à la librairie Dialogues au SEW
Renseignements et inscriptions 06 80 06 72 13 .
Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne
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English : Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne
L’événement Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne Morlaix a été mis à jour le 2026-03-02 par OT BAIE DE MORLAIX