Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne Annexe librairie Dialogues au SEW Morlaix

Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne

Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Lecture d’albums pour enfants à partir de 3 ans

16h30 à la librairie Dialogues au SEW

Renseignements et inscriptions 06 80 06 72 13 .

Annexe librairie Dialogues au SEW 39 Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne

L’événement Istorioù leun ar penn ! Mois de la langue bretonne Morlaix a été mis à jour le 2026-03-02 par OT BAIE DE MORLAIX