Istrati & the Balkan Quest Eastern Europe Fusion Latté Marseille 2e Arrondissement

Istrati & the Balkan Quest Eastern Europe Fusion

Samedi 7 février 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-07 21:30:00

Aux moments émouvants de polyphonie se succèdent des thèmes virtuoses de folk jazz et des grooves funky, jouant avec les appuis malicieux des danses syncopées.

Istrati, un quintette Balkan festif aux fusions impromptues et jubilatoires ! Aux moments émouvants de polyphonie se succèdent des thèmes virtuoses de folk jazz et des grooves funky, jouant avec les appuis malicieux des danses syncopées.



Le set traverse la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, puisant dans des répertoires populaires, sans se priver de fantaisies propres au groupe. Leur nom, inspiré par l’auteur roumain Panaït Istrati, revendique un amour de l’Aventure, transfrontalière et généreuse. Pour ces cinq musicien·nes, la musique des Balkans et ses racines orientales sont une quête, mouvante et multiple.



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de bons petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).





Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

Moving moments of polyphony are followed by virtuoso folk jazz themes and funky grooves, playing with the mischievous support of syncopated dances.

