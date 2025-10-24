Istres Provence Handball / Chambéry Place Champollion Istres
Istres Provence Handball / Chambéry Place Champollion Istres vendredi 24 octobre 2025.
Istres Provence Handball / Chambéry
Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
J08 Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)
Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32
English
J08 Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)
German
J08 Liqui Moly StarLigue (1. französische Profi-Handball-Liga)
Italiano
J08 Liqui Moly StarLigue (1a divisione professionistica francese di pallamano)
Espanol
J08 Liqui Moly StarLigue (1ª división profesional de balonmano de Francia)
L’événement Istres Provence Handball / Chambéry Istres a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Istres