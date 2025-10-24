Istres Provence Handball / Chambéry Place Champollion Istres

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-24 20:00:00

J08 Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

English :

J08 Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)

German :

J08 Liqui Moly StarLigue (1. französische Profi-Handball-Liga)

Italiano :

J08 Liqui Moly StarLigue (1a divisione professionistica francese di pallamano)

Espanol :

J08 Liqui Moly StarLigue (1ª división profesional de balonmano de Francia)

