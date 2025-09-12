Istres Provence Handball /Dunkerque Place Champollion Istres

Istres Provence Handball /Dunkerque Place Champollion Istres vendredi 12 septembre 2025.

Istres Provence Handball /Dunkerque

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Journée 04 de Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)

.

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

English :

Day 04 of Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)

German :

Spieltag 04 der Liqui Moly StarLiga (1. französische Handball-Profiliga)

Italiano :

Giornata 04 della Liqui Moly StarLigue (1a divisione professionistica francese di pallamano)

Espanol :

Jornada 04 de la Liqui Moly StarLigue (1ª división profesional de balonmano de Francia)

L’événement Istres Provence Handball /Dunkerque Istres a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme d’Istres