Istres Provence Handball / Montpellier Place Champollion Istres

Istres Provence Handball / Montpellier Place Champollion Istres vendredi 10 octobre 2025.

Istres Provence Handball / Montpellier

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

J06 Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)

.

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

English :

J06 Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)

German :

J06 Liqui Moly StarLigue (1. französische Profi-Handball-Liga)

Italiano :

J06 Liqui Moly StarLigue (1a divisione professionistica francese di pallamano)

Espanol :

J06 Liqui Moly StarLigue (1ª división profesional de balonmano de Francia)

L’événement Istres Provence Handball / Montpellier Istres a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Istres