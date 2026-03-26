Istres Provence Handball Nîmes Place Champollion Istres
Istres Provence Handball Nîmes Place Champollion Istres dimanche 19 avril 2026.
Istres Provence Handball Nîmes
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 17h.
Ouverture de la Bodega dès 15h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
24ème journée de Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)
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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32
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English :
day 24 of the Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)
L’événement Istres Provence Handball Nîmes Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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