Istres Provence Handball Nîmes Place Champollion Istres

Istres Provence Handball Nîmes

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 17h.

Ouverture de la Bodega dès 15h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

24ème journée de Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)

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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

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English :

day 24 of the Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)

L’événement Istres Provence Handball Nîmes Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres