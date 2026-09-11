Istres Provence Handball -Pontault Combault Place Champollion Istres

Informations pratiques

Istres

Istres Provence Handball -Pontault Combault

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

J03 ProLigue

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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

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English :

J03 ProLigue

L’événement Istres Provence Handball -Pontault Combault Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres