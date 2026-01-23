Istres Provence Handball St Raphaël Place Champollion Istres

Istres Provence Handball St Raphaël

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

J27 Liqui Moly StarLigue (1ère division professionnelle de handball française)

.

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

J27 Liqui Moly StarLigue (France’s 1st professional handball division)

L’événement Istres Provence Handball St Raphaël Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres