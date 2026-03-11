Isturitz et Oxocelhaya, l’art pariétal des grottes de la colline de Gaztelu Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Isturitz et Oxocelhaya, l’art pariétal des grottes de la colline de Gaztelu

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, en partenariat avec les grottes d’Isturitz et Oxocelhaya, et la Société de Sciences Aranzadi, présente Isturitz et Oxocelhaya. L’art pariétal des grottes de la colline de Gaztelu, un ouvrage coordonné par Diego Garate, Olivia Rivero et Christian Normand, et consacré à l’étude monographique de deux sites majeurs de l’art pariétal paléolithique du Pays Basque nord.

Présentation de Diego Garate et Christian Normand avec l’intervention de Joëlle Darricau, directrice du site. .

