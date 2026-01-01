ISULANDERS Concert live Bar Ô Dix Verres Vichy
ISULANDERS Concert live Bar Ô Dix Verres Vichy jeudi 15 janvier 2026.
ISULANDERS Concert live
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
Date : jeudi 15 janvier 2026
Début : 2026-01-15 20:30:00
fin : 2026-01-15

2026-01-15
Duo corse avec des inspirations pop, rock, reggae, variété et folk ! Un concert exceptionnel où Bruno et Damien revisiteront des chansons allant des années 60 à nos jours.
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
English :
Corsican duo with pop, rock, reggae, variety and folk inspirations! An exceptional concert featuring Bruno and Damien revisiting songs from the 60s to the present day.
