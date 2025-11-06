Isulia Festival 2025 ~ Music Base sous-marine Bordeaux

Tarifs : À partir de 18€

Début : 2025-11-06T18:00:00 – 2025-11-06T23:59:00

Fin : 2025-11-09T00:00:00 – 2025-11-09T02:00:00

La 5e édition du festival Isulia se tiendra cet automne à la Base sous-marine de Bordeaux, lieu brut et magnétique devenu un terrain de création fertile pour les musiques électroniques et les expériences collectives. Isulia n’est pas qu’un festival : c’est un espace d’expression pour une génération qui cherche à créer du lien, à penser autrement et à faire corps par la musique.

Jeudi 06 novembre : Cassius & Miley Serious · DJ MELL G & Djedjotronic · FASME [LIVE] · LΛSK

Vendredi 07 novembre : Anaco & Sevenbeatz · DJ AYA · DJ Babatr · Floodygo · Gimme Sound · Janeret · LB aka LABAT [A/V LIVE] · Queen Paramount

Samedi 08 novembre : Halfpipe Records · Louis The 4th · Marge · Misspelled (Salomée & Hylall) · Sedef Adasï & Bambounou · VEL · Viikatory [LIVE]

Base sous-marine 284 Bd Alfred Daney, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le festival Isulia revient pour sa 5e édition du 06 au 09 novembre à la Base sous-marine de Bordeaux. Festival Musiques Électroniques