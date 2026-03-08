IT DANSA Béziers

IT DANSA

Route de Vendres Béziers Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Kaash et Minus 16 réunissent danse contemporaine, kathak, Gaga et improvisation, portées par 18 jeunes danseurs virtuoses et généreux.

Kaash d’Akram Khan fusionne danse contemporaine et kathak, avec un univers visuel signé Anish Kapoor et une musique hypnotique de Nitin Sawhney, explorant désir, temps et mémoire. Minus 16 d’Ohad Naharin, avec sa technique Gaga, mêle improvisation, humour et participation du public. Dix-huit jeunes danseurs offrent deux pièces puissantes du répertoire contemporain. .

English :

Kaash and Minus 16 bring together contemporary dance, kathak, Gaga and improvisation, performed by 18 virtuoso and generous young dancers.

