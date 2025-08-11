IT DANSA DELTA DANSE Route de Vendres Béziers

IT DANSA DELTA DANSE

Dix-huit jeunes danseurs internationaux livrent avec une énergie saisissante deux pièces majeures du répertoire contemporain.

Tout public

Kaash, oeuvre majeure d’Akram Khan, marie avec puissance danse contemporaine et tradition kathak, dans un univers visuel sculpté par Anish Kapoor et une partition hypnotique signée Nitin Sawhney. Entre ombre et lumière, cette oeuvre intense explore le désir, le temps, la mémoire.

Minus 16 du chorégraphe israélien Ohad Naharin, emblématique de sa technique Gaga, mêle improvisation, humour, musique traditionnelle et participation du public. À travers un langage corporel instinctif et libre, les interprètes explorent leur singularité, jusqu’à abolir les frontières entre scène et salle. Deux visions fortes, portées par une jeune génération virtuose et généreuse, pour célébrer l’universalité du mouvement.

Un concentré de jeunes talents. Une école artistique de très grand niveau dont on a pu vérifier l’excellence . À la Une

Distribution

Chorégraphies Akram Khan, Ohad Naharin

direction artistique Catherine Allard

et 18 danseurs .

English :

Eighteen young international dancers deliver two major pieces from the contemporary repertoire with striking energy.

All audiences

German :

Achtzehn junge internationale Tänzerinnen und Tänzer liefern mit packender Energie zwei Hauptstücke des zeitgenössischen Repertoires.

Alle Zuschauer

Italiano :

Diciotto giovani danzatori internazionali interpretano due grandi opere del repertorio contemporaneo con un’energia impressionante.

Tutti gli spettatori

Espanol :

Dieciocho jóvenes bailarines internacionales interpretan con sorprendente energía dos grandes obras del repertorio contemporáneo.

Todos los públicos

