Italie inspirante Musée des beaux-arts Rennes
dimanche 13 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Rennes
Informations pratiques
Italie inspirante Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 13 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Quand les artistes s’inspirent plus ou moins librement de leurs contemporains italiens ou des maîtres du passé. Parcours dans les collections de peintures et de sculptures.
Quand les artistes s’inspirent plus ou moins librement de leurs contemporains italiens ou des maîtres du passé. Parcours dans les collections de peintures et de sculptures.
Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00.000+02:00
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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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