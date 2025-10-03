Italino Grand Hôtel Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 19:50:00
Date(s) :
2025-10-03
Tout public
Compagnie La Tal
Mélancolique ? Un peu. Drôle ? Aussi. Ce seul en scène d’une compagnie espagnole parle de la solitude, mais aussi d’imagination, d’audace, de résilience, d’amitié et surtout de courage et d’amour.
Qui lave les milliers de draps des hôtels ? Au dernier sous-sol de l’ITALINO GRAND HOTEL se trouve la laverie. Là, un personnage solitaire lave, repasse et parfume le linge. Il vit seul, rêve parmi les draps, cache sa solitude en conversant avec les machines et en jouant avec sa propre ombre. La prochaine fois que tu iras à l’hôtel, tu ne pourras pas faire autrement que de penser à lui, le clown triste pas si triste… .
