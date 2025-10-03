Italino Grand Hôtel Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 19:50:00

2025-10-03

Compagnie La Tal

Mélancolique ? Un peu. Drôle ? Aussi. Ce seul en scène d’une compagnie espagnole parle de la solitude, mais aussi d’imagination, d’audace, de résilience, d’amitié et surtout de courage et d’amour.

Qui lave les milliers de draps des hôtels ? Au dernier sous-sol de l’ITALINO GRAND HOTEL se trouve la laverie. Là, un personnage solitaire lave, repasse et parfume le linge. Il vit seul, rêve parmi les draps, cache sa solitude en conversant avec les machines et en jouant avec sa propre ombre. La prochaine fois que tu iras à l’hôtel, tu ne pourras pas faire autrement que de penser à lui, le clown triste pas si triste… .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est

