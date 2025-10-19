ITANOO COMEDY SHOW – ESPACE REUILLY – PARIS Paris

ITANOO COMEDY SHOW – ESPACE REUILLY – PARIS Paris dimanche 19 octobre 2025.

ITANOO COMEDY SHOW Début : 2025-10-19 à 19:00. Tarif : – euros.

L’humour afro-caraïbéen est de retour !Pendant trop longtemps, notre humour, l’humour afro-caribéen, a été mis de côté. On nous a collé l’étiquette “communautaire”, “de niche”, cliché . Comme si nos rires, nos références, nos vécus n’étaient pas assez universels. Comme si on devait toujours justifier notre présence sur scène.Et pourtant… Dieu sait qu’on en a, du talent. Des artistes brillants, percutants, drôles comme pas deux. Mais combien arrivent vraiment à percer ? Combien restent dans l’ombre, pas faute de talent, mais faute d’espace pour exister, faute de visibilité, de médias où on leur tend vraiment le micro.C’est pour ça qu’on a créé l’ITANOO Comedy Show.Pas un spectacle de plus. Une prise de position.Un moment où nos voix ne demandent plus la permission.Un plateau où les humoristes émergents et confirmés afro-caribéens partagent la scène, sans concession.Une ambiance de feu. Un DJ set. Un public en fusion.Chaque billet, c’est pas juste une place dans la salle.C’est un acte de soutien. De fierté.C’est dire : Je veux que ce genre de scène continue d’exister.Alors, t’en es ? Le 19 octobre 2025, viens soutenir l’humour afro-caribéen à l’Espace Reuilly.Le 19 octobre 2025 à l’Espace Reuilly, Paris 12.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REUILLY – PARIS 21 RUE ANTOINE-JULIEN HÉNART 75012 Paris 75