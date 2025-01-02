04 Le Tour du Combayre Randonnées en Terres d’Aveyron Estaing Aveyron

04 Le Tour du Combayre Randonnées en Terres d’Aveyron

04 Le Tour du Combayre Randonnées en Terres d’Aveyron 12190 Estaing Aveyron Occitanie

Un circuit découverte autour de la cité médiévale d’Estaing et d’un riche patrimoine architectural et naturel (église, château, vignoble, vallée de la Coussane..)

English :

A discovery tour around the medieval city of Estaing and its rich architectural and natural heritage (church, castle, vineyard, Coussane valley…)

Deutsch :

Eine Entdeckungsreise rund um die mittelalterliche Stadt Estaing und ein reiches architektonisches und natürliches Erbe (Kirche, Schloss, Weinberge, Coussane-Tal…)

Italiano :

Un tour alla scoperta della città medievale di Estaing e del suo ricco patrimonio architettonico e naturale (chiesa, castello, vigneti, valle della Coussane, ecc.)

Español :

Un recorrido de descubrimiento por la ciudad medieval de Estaing y su rico patrimonio arquitectónico y natural (iglesia, castillo, viñedos, valle de la Coussane, etc.)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par ADT Aveyron