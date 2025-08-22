13 Le tour de Barry Vercheny Drôme

13 Le tour de Barry

13 Le tour de Barry Rue du Raillet Vercheny le Haut 26340 Vercheny Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Très beau parcours offrant un panorama exceptionnel sur la vallée de la Drôme et les montagnes du Diois. Départ par la rue du Raillet qui devient piste et serpente à travers les vignes puis en sous bois et permet d’accéder aux vestiges du château de Barry

https://www.valleedeladrome-tourisme.com/ +33 4 75 21 51 05

English :

A beautiful trail offering exceptional panoramic views over the Drôme valley and the Diois mountains. Start out on Rue du Raillet, which becomes a track winding through vineyards and undergrowth to reach the remains of Château de Barry.

Deutsch :

Sehr schöne Strecke mit einem außergewöhnlichen Panorama auf das Tal der Drôme und die Berge des Diois. Start auf der Rue du Raillet, die zu einem Pfad wird und sich durch die Weinberge und dann durch den Unterwald schlängelt und den Zugang zu den Überresten des Château de Barry ermöglicht.

Italiano :

Un percorso molto bello che offre un panorama eccezionale sulla valle della Drôme e sulle montagne del Diois. Partenza dalla rue du Raillet che diventa una pista e si snoda tra i vigneti e poi nel sottobosco per raggiungere i resti del castello di Barry

Español :

Una ruta muy bonita que ofrece un panorama excepcional del valle de la Drôme y de los montes Diois. Salida por la rue du Raillet que se convierte en pista y serpentea entre los viñedos y luego entre la maleza para llegar a los restos del castillo de Barry

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme