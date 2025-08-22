1900 Le Plessis-Patte-d’Oie Oise

1900 A pieds Difficulté moyenne

1900 Musée ferme de la Patte d’Oie 60640 Le Plessis-Patte-d’Oie Oise Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

Entre villages et champs, ce circuit vous emmènera à la découverte des traditions et du patrimoine rural des années 1900 à nos jours. Pour clôturer la balade, profitez d’une visite au musée ferme de la Patte d’Oie.

Difficulté moyenne

English : 1900

Between villages and fields, this tour will take you to discover the traditions and rural heritage from the 1900s to the present day. To end the walk, take advantage of a visit to the farm museum of the Patte d’Oie.

Deutsch : 1900

Zwischen Dörfern und Feldern führt Sie diese Route auf eine Entdeckungsreise durch die Traditionen und das ländliche Erbe von 1900 bis heute. Um den Spaziergang abzuschließen, genießen Sie einen Besuch im Museum Ferme de la Patte d’Oie.

Italiano :

Tra villaggi e campi, questo tour vi porterà a scoprire le tradizioni e il patrimonio rurale dal 1900 a oggi. Per concludere la passeggiata, visitate il museo della fattoria Patte d’Oie.

Español : 1900

Entre pueblos y campos, este recorrido le llevará a descubrir las tradiciones y el patrimonio rural de los años 1900 hasta la actualidad. Para completar el paseo, disfrute de una visita a la granja-museo Patte d’Oie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France