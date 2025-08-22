20 heures dans l’ân’nature Fontaine-lès-Vervins Aisne

20 heures dans l’ân’nature

20 heures dans l’ân’nature 5, place de la Victoire 02140 Fontaine-lès-Vervins Aisne Hauts-de-France

Passez 20 heures avec des ânes dans la nature. Vivez l’insolite d’un voyage authentique au rythme de l’âne et avec votre sac de couchage pour un bivouac du samedi 13h00 au lendemain à 11h00. Un trajet d’environ 25 kilomètres sur une base d’un groupe de 6 personnes (repas du soir et petit déjeuner compris).

+33 7 86 40 54 64

English :

Spend 20 hours with donkeys in the wild. Experience the unusual of an authentic journey at the rhythm of the donkey and with your sleeping bag for a bivouac from Saturday 1pm to the next day at 11am. A journey of about 25 kilometres on a group basis of 6 people (evening meal and breakfast included).

Deutsch :

Verbringen Sie 20 Stunden mit Eseln in der Natur. Erleben Sie das Ungewöhnliche einer authentischen Reise im Rhythmus des Esels und mit Ihrem Schlafsack für ein Biwak von Samstag 13.00 Uhr bis zum nächsten Tag um 11.00 Uhr. Eine Strecke von etwa 25 Kilometern auf der Basis einer Gruppe von 6 Personen (Abendessen und Frühstück inbegriffen).

Italiano :

Trascorrere 20 ore con gli asini in libertà. Vivete l’insolito di un viaggio autentico al ritmo dell’asino e con il vostro sacco a pelo per un bivacco da sabato alle 13:00 al giorno successivo alle 11:00. Un viaggio di circa 25 chilometri basato su un gruppo di 6 persone (cena e colazione incluse).

Español :

Pase 20 horas con burros en libertad. Vive lo insólito de un auténtico viaje al ritmo del burro y con tu saco de dormir para hacer un vivac desde el sábado a las 13:00 horas hasta el día siguiente a las 11:00 horas. Un viaje de unos 25 kilómetros basado en un grupo de 6 personas (cena y desayuno incluidos).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-10-14 par OT du Pays de Thiérache