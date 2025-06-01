231ème Brigade Britannique Meuvaines Calvados
231ème Brigade Britannique Meuvaines Calvados vendredi 1 août 2025.
231ème Brigade Britannique
231ème Brigade Britannique 14960 Meuvaines Calvados Normandie
Durée : 210 Distance : 14000.0 Tarif :
Depuis Meuvaines et Asnelles, rejoignez Arromanches-les-Bains, en cheminant dans les terres et sur la côte sur les pas de la 231e Brigade Britannique. Au cours de ce circuit, vous découvrirez une partie de l’histoire de l’avancée des troupes britanniques au travers de différents panneaux et sites.
http://www.seulles-terre-mer.fr/ +33 2 31 77 72 77
English : 231ème Brigade Britannique
From Meuvaines and Asnelles, head for Arromanches-les-Bains via the inland and coastal routes, as you follow in the footsteps of the British 231st Brigade. Over this route, you will discover a share of the history of the British troops’ advance thanks to different explanatory panels and sites.
Deutsch :
Von Meuvaines und Asnelles aus erreichen Sie Arromanches-les-Bains, wobei Sie auf den Spuren der 231. Britischen Brigade durch das Land und an der Küste entlang wandern. Auf diesem Rundgang erfahren Sie anhand verschiedener Schilder und Stätten einen Teil der Geschichte des Vormarsches der britischen Truppen.
Italiano :
Da Meuvaines e Asnelles, raggiungete Arromanches-les-Bains, camminando nell’entroterra e lungo la costa sulle orme della 231ª Brigata britannica. Durante questo tour, scoprirete parte della storia dell’avanzata delle truppe britanniche attraverso vari pannelli e siti.
Español :
Desde Meuvaines y Asnelles, llegue a Arromanches-les-Bains, caminando por el interior y la costa tras las huellas de la 231ª Brigada Británica. Durante este recorrido, descubrirá parte de la historia del avance de las tropas británicas a través de diversos paneles y lugares.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme