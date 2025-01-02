25 Le ruisseau de Lauras Randonnées en Terres d’Aveyron Lassouts Aveyron

Depuis le village de Lassouts, on domine le relief tourmenté des versants boisés de la vallée du Lot avec des points de vue assez exceptionnels.

English :

From the village of Lassouts, you can see the tormented relief of the wooded slopes of the Lot valley with some quite exceptional views.

Deutsch :

Vom Dorf Lassouts aus überblickt man das gequälte Relief der bewaldeten Hänge des Lot-Tals mit ziemlich außergewöhnlichen Aussichtspunkten.

Italiano :

Dal villaggio di Lassouts si può ammirare il terreno accidentato dei pendii boscosi della valle del Lot, con panorami eccezionali.

Español :

Desde el pueblo de Lassouts, se puede ver el terreno accidentado de las laderas boscosas del valle del Lot con unas vistas bastante excepcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par ADT Aveyron