28 Tour de l’Enclave à vélo Valréas Vaucluse

28 Tour de l’Enclave à vélo

Amoureux des paysages contrastés, vous êtes comblés ! En effet, au fil des des balises qui jalonnent le circuit, vous traverserez bois de chênes verts, vignobles et champs de lavande. 36 km. Attention dénivelé. Déconseillé avec des petits enfants.

https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71

English : Cycling Itinerary Tour of the Popes Enclave by bike

If you love contrasting landscapes, you’re in for a treat! Along the way, you’ll pass through holm oak woods, vineyards and lavender fields. 36 km. Caution: altitude difference. Not recommended for small children.

Deutsch : Durch die Papstenklave

Als Liebhaber kontrastreicher Landschaften kommen Sie hier voll auf Ihre Kosten! Denn entlang der Markierungen, die den Weg säumen, durchqueren Sie Steineichenwälder, Weinberge und Lavendelfelder. 36 km. Vorsicht: Höhenunterschied. Nicht empfehlenswert mit kleinen Kindern.

Italiano :

Gli amanti dei paesaggi contrastanti hanno di che divertirsi! Infatti, seguendo le indicazioni lungo il percorso, si attraversano boschi di lecci, vigneti e campi di lavanda. 36 km. Attenzione: dislivelli. Non è consigliabile con i bambini piccoli.

Español : El Enclave en bici

Los amantes de los paisajes contrastados están de enhorabuena De hecho, al seguir la señalización de la ruta, atravesará encinares, viñedos y campos de lavanda. 36 km. Precaución: desniveles. No se recomienda con niños pequeños.

