30 Circuit des deux vallées Randonnées en Terres d’Aveyron Estaing Aveyron

30 Circuit des deux vallées Randonnées en Terres d’Aveyron

30 Circuit des deux vallées Randonnées en Terres d’Aveyron 12190 Estaing Aveyron Occitanie

Un magnifique bourg, chargé d’histoire, dominé par son château qui semble protéger les demeures aux toits d’ardoises grises. L’ensemble se reflète dans le miroir formé par les eaux du Lot.

https://www.facebook.com/terresdaveyron.tourisme +33 5 65 44 10 63

English :

A magnificent village steeped in history, dominated by its castle, which seems to protect the gray slate-roofed residences. The whole is reflected in the mirror formed by the waters of the Lot.

Deutsch :

Ein wunderschöner, geschichtsträchtiger Marktflecken, der von seinem Schloss beherrscht wird, das die Wohnhäuser mit ihren grauen Schieferdächern zu beschützen scheint. Das Ganze spiegelt sich in dem vom Wasser des Lot gebildeten Spiegel wider.

Italiano :

Un magnifico villaggio ricco di storia, dominato dal suo castello, che sembra proteggere le case dai tetti grigi di ardesia. Il tutto si riflette nello specchio formato dalle acque del Lot.

Español :

Un magnífico pueblo cargado de historia, dominado por su castillo, que parece proteger las casas de tejados grises de pizarra. El conjunto se refleja en el espejo que forman las aguas del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par ADT Aveyron