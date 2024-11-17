A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique Belhade Landes

A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique Belhade Landes vendredi 1 août 2025.

A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique A pieds Très facile

A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique PLace de l’église 40410 Belhade Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2500.0 Tarif :

Belhade …D’où vient ce nom ? De la large vallée sur laquelle le château de Belhade a été édifié au XIIIe siècle, ou bien d’une belle fée qui habitait les lieux. A chacun son histoire ! Ce qui faisait la renommée de cette paroisse c’était sa fontaine guérisseuse et son arbre aux pouvoirs magiques.

Très facile

http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/ +33 5 24 73 37 40

English : A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique

Belhade …Where does that name come from? From the wide valley on which the castle of Belhade was built in the 13th century, or from a beautiful fairy who inhabited the place. To each his own story! What made the fame of this parish was its healing fountain and its tree with magical powers.

Deutsch : A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique

Belhade … Woher kommt dieser Name? Von dem breiten Tal, in dem das Schloss Belhade im 13. Jahrhundert errichtet wurde, oder von einer schönen Fee, die hier wohnte. Jedem seine eigene Geschichte! Was diese Gemeinde berühmt machte, waren der heilende Brunnen und der Baum mit magischen Kräften.

Italiano :

Da dove deriva il nome Belhade? Dall’ampia valle su cui è stato costruito il castello di Belhade nel XIII secolo, o da una bella fata che vi abitava. A ciascuno il suo! La parrocchia era famosa per la sua fontana curativa e per il suo albero dai poteri magici.

Español : A Belhade, un château, une fontaine guérisseuse et un arbre magique

¿De dónde viene el nombre de Belhade? Del amplio valle sobre el que se construyó el castillo de Belhade en el siglo XIII, o de una hermosa hada que vivió allí. A cada uno lo suyo La parroquia era famosa por su fuente curativa y su árbol con poderes mágicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine