A Brocas à pied, sur les traces d’une occupation ancienne Brocas Landes

A Brocas à pied, sur les traces d’une occupation ancienne Syndicat d’initiative à l’étang des forges 40420 Brocas Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12200.0 Tarif :

La traversée de la lande boisée pourra être un prétexte à la découverte du Musée des Forges.

+33 5 24 73 37 40

The crossing of the wooded moor could be a pretext to discover the Musée des Forges.

Die Durchquerung der bewaldeten Heide kann ein Vorwand für die Entdeckung des Musée des Forges sein.

L’attraversamento della brughiera boscosa potrebbe essere un pretesto per scoprire il Musée des Forges.

La travesía del páramo arbolado podría ser un pretexto para descubrir el Musée des Forges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine