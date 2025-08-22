A ciel ouvert & en boucle Thise-Roche-Chalèze par le canal du Rhône-Rhin Thise Doubs

A ciel ouvert & en boucle Thise-Roche-Chalèze par le canal du Rhône-Rhin A pieds Facile

A ciel ouvert & en boucle Thise-Roche-Chalèze par le canal du Rhône-Rhin

Durée : Distance : 9230.0

Effectuez une escapade à ciel ouvert, de Thise vers Roche-lez-Beaupré, puis le long du canal du Rhône au Rhin avant de revenir par le site de l’aéroclub de Thise et ses hangars de type Eiffel

Facile

https://www.visorando.com/randonnee-canal-du-rhone-rhin-depuis-thise-par-cha/

English :

Take an open-air escapade from Thise to Roche-lez-Beaupré, then along the Rhone-Rhine canal before returning to the site of the Thise flying club and its Eiffel-type hangars

Deutsch :

Machen Sie einen Ausflug unter freiem Himmel von Thise nach Roche-lez-Beaupré, dann entlang des Rhône-Rhein-Kanals und zurück über das Gelände des Aeroclubs von Thise mit seinen Hangars im Eiffelturm

Italiano :

Una gita all’aria aperta da Thise a Roche-lez-Beaupré, poi lungo il canale del Rodano-Reno e ritorno attraverso il sito del club di volo di Thise e i suoi hangar tipo Eiffel

Español :

Escapada al aire libre de Thise a Roche-lez-Beaupré, luego a lo largo del canal Ródano-Rin antes de regresar por el sitio del club de vuelo de Thise y sus hangares de tipo Eiffel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data