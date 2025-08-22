A fond les vallons Circuit n°56 Bossée Indre-et-Loire

A fond les vallons Circuit n°56 En VTC

A fond les vallons Circuit n°56 37240 Bossée Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Aux confins de la Touraine, partez à la découverte des richesses méconnues du vaste plateau de Sainte-Maure. Des châteaux qui surgissent au détour d’un bois, une église aux couleurs flamboyantes, des habitations troglodytiques au cœur d’un riante vallée…

English : Deep into the valleys: Circuit n°56

On the edge of Touraine, discover the little-known treasures of the vast Sainte-Maure plateau. Castles emerging from the woods, a flamboyantly colored church, troglodytic dwellings in the heart of a charming valley…

Deutsch : Tief in die Täler: Rundweg Nr. 56

Entdecken Sie am Rande der Touraine die unbekannten Reichtümer der weitläufigen Hochebene von Sainte-Maure. Schlösser, die in einem Wald auftauchen, eine Kirche mit flammenden Farben, Höhlenwohnungen im Herzen eines reizvollen Tals…

Italiano :

Ai margini della Touraine, scoprite i tesori poco conosciuti del vasto altopiano della Sainte-Maure. Castelli che emergono dai boschi, una chiesa dai colori sgargianti, abitazioni trogloditiche nel cuore di una valle incantevole…

Español : En lo profundo de los valles: Circuito n°56

En los confines de Touraine, descubra los tesoros poco conocidos de la vasta meseta de Sainte-Maure. Castillos que emergen de los bosques, una iglesia de colores flamígeros, viviendas trogloditas en el corazón de un valle encantador…

