A la confluence Loire et Vienne Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

A la confluence Loire et Vienne A pieds

A la confluence Loire et Vienne 37500 Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France , Candes-Saint-Martin est un lieu privilégié pour les promeneurs. Au fil de la balade, vous apprécierez notamment sa collégiale, ses ruelles et son superbe panorama sur la confluence entre la Loire et la Vienne.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : At the confluence of Loire and Vienne

Candes-Saint-Martin is listed among the most beautiful villages of France: it is a picture postcard village with its black slate roofs covering the white tufa stone buildings surrounding the beautiful collegiate church. It’s a church of pilgrimage where saint Martin died on 8 November 397.

Deutsch : Am Zusammenfluss von Loire und Vienne

Candes-Saint-Martin gehört zu den Schönsten Dörfern Frankreichs und ist ein beliebter Ort für Spaziergänger. Bei einem Spaziergang werden Sie vor allem seine Stiftskirche, seine Gassen und das herrliche Panorama auf den Zusammenfluss von Loire und Vienne schätzen lernen.

Italiano :

Annoverato tra i Villaggi più belli di Francia , Candes-Saint-Martin è uno dei preferiti dagli escursionisti. Passeggiando per il villaggio, apprezzerete la chiesa collegiata, le strade strette e le superbe viste sulla confluenza dei fiumi Loira e Vienne.

Español : En la confluencia del Loira y Viena

Candes-Saint-Martin, uno de los pueblos más bonitos de Francia, es uno de los preferidos de los senderistas. Al pasear por el pueblo, apreciará la colegiata, las callejuelas y las magníficas vistas sobre la confluencia de los ríos Loira y Vienne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire