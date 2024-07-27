A la croisée des chemins Douvaine Haute-Savoie

A la croisée des chemins Douvaine Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

A la croisée des chemins

A la croisée des chemins 35 rue du Centre 74140 Douvaine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le quartier de l’Eglise est un des endroits phares de la ville de Douvaine, qui mérite d’être vu. C’est pourquoi, un parcours a été créé afin de vous permettre de découvrir, au fil d’une promenade, les bâtiments remarquables et l’histoire du quartier !

English :

The Church district is one of the key places in the city of Dovina, which is worth seeing. This is why a route has been created to allow you to discover, over the course of a walk, the remarkable buildings and the history of the district!

Deutsch :

Das Kirchenviertel ist einer der Vorzeigeorte der Stadt Douvaine, der es verdient, gesehen zu werden. Aus diesem Grund wurde ein Rundgang erstellt, der es Ihnen ermöglicht, bei einem Spaziergang die bemerkenswerten Gebäude und die Geschichte des Viertels zu entdecken!

Italiano :

Il quartiere della Chiesa è uno dei luoghi chiave della città di Douvaine, che merita di essere visto. Per questo motivo è stato creato un percorso che vi permetterà di scoprire, durante una passeggiata, i notevoli edifici e la storia del quartiere!

Español :

El barrio de la Iglesia es uno de los lugares clave de la ciudad de Douvaine, que merece ser visto. Por eso se ha creado un itinerario que le permitirá descubrir, durante un paseo, los notables edificios y la historia del barrio

