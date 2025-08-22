A la découverte de Gerberoy Songeons Oise

A la découverte de Gerberoy A pieds Facile

A la découverte de Gerberoy Place de l’église 60380 Songeons Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 10500.0 Tarif :

La vie rurale est reine de ce circuit au départ de Songeons et qui vous permettra de découvrir l’un des plus beaux villages de France, Gerberoy, avant d’entrer dans la forêt domaniale de Caumont.

Verte comme la Picardie, l’Oise côtoie ici la Normandie. Elle lui emprunte ses bocages plantés de pommiers et la douceur de ses vallons.

English : A la découverte de Gerberoy

The rural life is queen of this circuit starting from Songeons and which will allow you to discover one of the most beautiful villages of France, Gerberoy, before entering the national forest of Caumont.

Green like Picardy, the Oise here rubs shoulders with Normandy. It borrows from it its hedged farmland planted with apple trees and the gentleness of its valleys.

Deutsch : A la découverte de Gerberoy

Das Landleben ist Königin auf dieser Tour, die in Songeons beginnt und Sie durch eines der schönsten Dörfer Frankreichs, Gerberoy, führt, bevor Sie in den Staatswald von Caumont einfahren.

Die Oise ist grün wie die Picardie und grenzt hier an die Normandie. Sie hat die mit Apfelbäumen bepflanzten Bocages und die Sanftheit ihrer Täler von ihr übernommen.

Italiano :

La vita rurale la fa da padrona in questo tour che parte da Songeons e che vi permetterà di scoprire uno dei più bei villaggi di Francia, Gerberoy, prima di entrare nella foresta nazionale di Caumont.

Verde come la Piccardia, l’Oise è vicino alla Normandia. Prende in prestito i suoi bocage coltivati a melo e la morbidezza delle sue valli.

Español : A la découverte de Gerberoy

La vida rural es la reina en este recorrido que parte de Songeons y que le permitirá descubrir uno de los pueblos más bellos de Francia, Gerberoy, antes de adentrarse en el bosque nacional de Caumont.

Tan verde como Picardía, el Oise está junto a Normandía. Toma prestados sus bocages plantados de manzanos y la suavidad de sus valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIM Hauts-de-France