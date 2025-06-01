À la découverte de la butte de Rosne Neuville-Bosc Oise

Ce parcours de 9.6 km, vous permettra de découvrir la jolie Butte de Rosne qui est un site classé. En chemin, vous pourrez admirer les jolis villages de Neuville-Bosc, Chavençon et Monts et également la partie nord du Vexin français. Randonnée envoutante au cœur de cette partie de l’Oise…

English : À la découverte de la butte de Rosne

This 9.6 km route will allow you to discover the pretty Butte de Rosne which is a classified site. On the way, you will be able to admire the pretty villages of Neuville-Bosc, Chavençon and Monts and also the northern part of the French Vexin. An enchanting walk in the heart of this part of the Oise…

Deutsch : À la découverte de la butte de Rosne

Auf dieser 9,6 km langen Strecke können Sie den hübschen Butte de Rosne entdecken, der unter Naturschutz steht. Auf dem Weg dorthin können Sie die hübschen Dörfer Neuville-Bosc, Chavençon und Monts sowie den nördlichen Teil des französischen Vexin bewundern. Eine bezaubernde Wanderung im Herzen dieses Teils der Oise…

Italiano :

Questo percorso di 9,6 km vi permetterà di scoprire la graziosa Butte de Rosne, sito classificato. Lungo il percorso si possono ammirare i graziosi villaggi di Neuville-Bosc, Chavençon e Monts e la parte settentrionale del Vexin francese. Una passeggiata incantevole nel cuore di questa parte dell’Oise…

Español : À la découverte de la butte de Rosne

Este recorrido de 9,6 km le permitirá descubrir la bonita Butte de Rosne, declarada monumento nacional. Por el camino, podrá admirar los bonitos pueblos de Neuville-Bosc, Chavençon y Monts, así como la parte norte del Vexin francés. Un paseo encantador en el corazón de esta parte del Oise…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France